Multinacional sueca de lojas de roupa H&M anuncia que abandonará a Rússia

A multinacional sueca de roupas H&M; (Hennes & Mauritz), que já havia suspendido suas vendas na Rússia em março, anunciou nesta segunda-feira (18) que deixará gradualmente o país em decorrência da invasão da Ucrânia.



"Após uma reflexão madura, vemos que é impossível continuar nossa atividade na Rússia levando em conta a situação", disse a CEO do grupo, Helena Helmersson, em comunicado.



No âmbito da sua saída do mercado russo, a H&M; planeja reabrir temporariamente as suas lojas, encerradas alguns dias após a invasão da Ucrânia, para vender os produtos restantes.



Estabelecida na Rússia desde 2009, a H&M; tem cerca de 6.000 funcionários no país.



"Estamos profundamente entristecidos pelo impacto que isso terá em nossos colegas e agradecemos a eles por seu trabalho e dedicação", acrescentou Helena Helmersson.



Segundo o grupo, esta retirada deverá custar-lhe um total de 2 bilhões de coroas suecas (cerca de 192 milhões de dólares), incluindo uma redução da sua liquidez de cerca de 1 bilhão de coroas.



Os prejuízos serão cobrados nas contas do terceiro trimestre de 2022, disse a empresa.



