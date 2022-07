Presidente ucraniano destitui procuradora-geral e chefe de Segurança

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, destituiu neste domingo (17) a procuradora-geral, Iryna Venediktova, e o encarregado da agência de segurança do país, Ivan Bakanov, em meio a uma onda de suspeitas de traição de funcionários a serviço da Rússia.



"Hoje tomei a decisão de exonerar de suas funções a procuradora-geral e o encarregado da agência de segurança da Ucrânia", afirmou Zelensky em sua mensagem diária à nação.



Venediktova era encarregada de investigar as atrocidades cometidas contra civis durante a ocupação russa da cidade de Bucha, na periferia de Kiev.



O presidente disse, ainda, que estavam sendo investigados 650 casos suscetíveis de traição e de ajuda e cumplicidade com o inimigo entre os funcionários de segurança ucranianos, dos quais 60 permaneceram em territórios ocupados pela Rússia.



"Um número tal de crimes contra as bases da segurança nacional e as ligações entre os funcionários ucranianos e os serviços especiais russos traz perguntas muito sérias aos responsáveis", disse Zelensky.



"Cada uma destas perguntas será respondida", acrescentou.