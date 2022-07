Acidente de avião de carga ucraniano deixa 8 mortos na Grécia

Todos os oito tripulantes de um avião de carga que caiu no sábado à noite perto da cidade grega de Kavala morreram no acidente, anunciou o ministro da Defesa da Sérvia, Nebojsa Stefanovic, neste domingo (17).



O avião, um Antonov An-12, transportava em torno de 11 toneladas de armas para Bangladesh quando caiu na noite de sábado, informou Stefanovic.



"Infelizmente, segundo a informação que recebemos, os oito membros da tripulação morreram no acidente", disse Stefanovic em entrevista coletiva.



O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia confirmou a identidade das oito vítimas, todas de nacionalidade ucraniana, cujos corpos foram recuperados.



"A causa principal do acidente foi a falha de um dos motores", disse o porta-voz da Chancelaria, Oleg Nikolenko, no Facebook.



O avião decolou do aeroporto de Nis, no sul da Sérvia, no sábado (16), por volta das 20h40 locais (15h40 em Brasília). A bordo, levava armas da companhia sérvia Valir, segundo o ministro Stefanovic.



O piloto solicitou permissão para fazer um pouso de emergência no aeroporto grego de Kavala, mas não conseguiu aterrissar a tempo.



Os serviços de resgate gregos usaram um drone neste domingo para sobrevoar os destroços do avião, devido ao perigo da carga.



O cônsul ucraniano, Vadim Sabluk, dirigiu-se para o local do acidente.



Por sua vez, o governo de Bangladesh confirmou que era o destinatário do carregamento de "munição de morteiro de treinamento adquirida na Sérvia para o exército e a guarda fronteiriça de Bangladesh".



O ministro da Defesa da Sérvia disse que se tratava de uma transação acordada com o Ministério da Defesa de Bangladesh, "respeitando-se as regras internacionais", e descartou qualquer relação com o conflito ucraniano.



"Alguns meios de comunicação disseram que o avião levava, supostamente, armas para a Ucrânia, o que é completamente falso", declarou.



- Gases tóxicos -



Uma unidade especial deve varrer a área, informou o Ministério da Defesa Civil em um comunicado divulgado neste domingo.



"Membros do corpo de bombeiros com equipamentos especiais e instrumentos de medição se aproximaram do ponto de impacto da aeronave e examinaram de perto a fuselagem e outras partes espalhadas", disse hoje à imprensa Marios Apostolidis, da brigada de incêndio grega.



Testemunhas relataram ter visto o avião em chamas e ouvir explosões. O morador Giorgos Archontopoulos comentou, em entrevista à televisão pública ERT, que percebeu que algo estava errado quando ouviu o barulho que a aeronave estava fazendo.



"Às 22h45 [hora local], fiquei surpreso com o barulho do motor", afirmou. "Saí e vi o motor pegando fogo", completou.



As autoridades pediram que as pessoas que vivem em um raio de dois quilômetros do local do acidente fiquem em casa e usem máscaras.



Dois bombeiros foram hospitalizados na manhã deste domingo com dificuldades respiratórias, devido a gases tóxicos.



A agência de notícias grega disse que haverá uma investigação sobre as causas do acidente.