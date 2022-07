Jornalista dá tapa em adolescente ao vivo na TV

Jornalista perde a paciência e dá tapa em adolescente ao vivo na TV (foto: Redes Sociais/Reprodução) A jornalista Maira Hashmi, do Paquistão, se irritou enquanto fazia uma entrada ao vivo na TV e deu um tapa no rosto de um adolescente que estava perto. As imagens viralizaram nas redes sociais neste domingo (17/7).

A matéria da paquistanesa tratava do feriado islâmico Eid al-Adha, ou Festa do Sacrifício, que dura quatro dias e ocorreu entre os dias 8 e 12 de julho.

A Festa do Sacrifício é celebrada 70 dias depois do Ramadã e homenageia a memória do profeta Abrãao na religião muçulmana

Confira o momento:

Segundo a paquistanesa, o adolescente estava "importunando a família" que dava entrevista e ela já havia "explicado carinhosamente [para ele parar], mas ele não entendia e estava brincando muito, então eu tive que tomar essa atitude".





Nas redes sociais, o esclarecimento da jornalista acabou não sendo bem aceito.