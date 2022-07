UE quer endurecer sanções contra Rússia, que segue bombardeios contra Ucrânia

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) debatem, na segunda-feira (18), se devem endurecer as sanções contra a Rússia, cujo Exército continua a bombardear várias cidades na Ucrânia no momento em que a guerra entra em seu sexto mês.



"O desafio colocado pela Rússia vai durar", disse o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas britânicas, almirante Tony Radakin, em entrevista à BBC.



Segundo o militar, o Exército russo perdeu 50.000 homens, entre mortos e feridos, e milhares de tanques, o que representa "mais de 30% de sua eficácia no combate terrestre".



Apesar das baixas, porém, as forças russas continuam bombardeando localidades no leste e no sul da Ucrânia. No sábado (16), Moscou anunciou que intensificará suas operações militares.



Segunda cidade da Ucrânia, no nordeste do país, Kharkiv foi alvo de mísseis na noite de sábado (16) e madrugada de domingo, informou o governador da região, Oleg Synegubov.



"Por volta das três da manhã, no distrito de Kyivsky (de Kharkiv), um dos andares de um complexo industrial de cinco andares pegou fogo após a queda de mísseis. Uma mulher de 59 anos ficou ferida e está hospitalizada", afirmou.



Vitaliy Kim, governador da região de Mykolaiv (sul), perto do Mar Negro, também denunciou vários ataques cometidos no sábado e na manhã deste domingo (17).



"Por volta de 3h05, Mykolaiv foi atingida por um bombardeio em massa. Até o momento, temos informações de um incêndio em duas plantas industriais", disse ele, acrescentando que as cidades de Shevchenkove, Zoria e Novoruske também foram bombardeadas ontem.



"Três pessoas morreram, e outras três ficaram feridas em Shevchenkove", e uma mulher morreu em um bombardeio em Shyrokiv, onde "um prédio residencial foi destruído", relatou.



A região de Donetsk (leste) também foi alvo dos "russos (que) continuam bombardeando a infraestrutura civil", disse o governador da região, Pavlo Kyrylen.



- "Preço Alto" -



Nesse contexto, os ministros da UE avaliarão várias propostas, entre elas uma da Comissão Europeia, que recomenda proibir a compra de ouro da Rússia e, assim, alinhar as sanções com seus parceiros do G7. Outra proposta é incluir novas autoridades russas à lista negativa do bloco.



"Moscou deve continuar pagando um preço alto por sua agressão", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



E, ontem, depois de uma reunião em Bali do G20, reunindo potências industrializadas e emergentes, a presidência indonésia emitiu neste domingo um comunicado sobre o conflito. Nele, afirma que "muitos membros" do grupo condenaram "a guerra da Rússia contra a Ucrânia".



Em Varsóvia, capital da Polônia, cerca de 2.000 pessoas se manifestaram em frente à embaixada russa, também contra o conflito.



"Chega de mortos", gritavam os manifestantes.



- Combates no Donbass -



A avaliação da UE sobre a possibilidade de se adotar novas sanções acontece na esteira de um relatório divulgado pela operadora ucraniana de energia nuclear, que acusou as forças russas de implantarem lançadores de mísseis na central nuclear de Zaporizhia. Esta área está sob controle russo desde março deste ano.



"A situação [na planta nuclear] é extremamente tensa, e a tensão aumenta a cada dia. Os ocupantes estão trazendo seu maquinário, incluindo os sistemas de mísseis, com os quais atacaram o outro lado" do rio Dnipro e "o território Nikopol", 80 km a sudoeste de Zaporizhia, relatou, acrescentando que cerca de 500 soldados russos permanecem na usina, controlando-a.



A maior central nuclear da Ucrânia caiu nas mãos das forças russas no início de março, pouco depois do início da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro.



No momento, a maior parte dos combates está concentrada no sul e na bacia mineira e industrial do Donbass, no leste.



Forças separatistas acusaram o Exército ucraniano de lançar 60 foguetes contra um bairro de Donetsk.



"Atingiram prédios residenciais", denunciaram, divulgando imagens de prédios reduzidos a escombros, sem relatar vítimas até agora.



Na sexta-feira (15), as forças separatistas disseram estar se aproximando de seu próximo alvo, Siversk, depois de assumirem o controle das localidades irmãs Lysychansk e Severodonetsk, cerca de 30 km a leste.



De acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido, "as forças russas avançam lentamente para o oeste, após bombardeios e assaltos em direção a Siversk, (lançados) de Lysychansk, para abrir uma rota para Sloviansk e Kramatorsk".



Já o Ministério russo da Defesa declarou, neste domingo, que destruiu um "paiol de mísseis antinavio Harpoon entregues à Ucrânia pela OTAN (a Organização do Tratado do Atlântico Norte)" em Odessa, no sul, às margens do Mar Negro.



A Ucrânia negou a afirmativa e disse que Moscou destruiu o "armazém" de uma empresa não militar.



A guerra na Ucrânia entrará em seu sexto mês em 24 de julho. Até agora, não se tem um número total oficial de vítimas civis do conflito.



A ONU afirma que há cerca de 5.000 mortos confirmados, incluindo mais de 300 crianças, mas que o número real é, provavelmente, muito maior.



Somente na cidade de Mariupol (sudeste), que caiu em maio após um terrível cerco, as autoridades ucranianas indicam que houve 20.000 mortos.