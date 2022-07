Avião de carga cai no norte da Grécia (imprensa)

Um avião de carga caiu neste sábado (16) no norte da Grécia, reportou a agência de notícias grega Athens News.



Segundo a imprensa, o avião viajava entre a Sérvia e a Jordânia quando pediu permissão para fazer um pouso de emergência no aeroporto grego de Kavala, mas não chegou a tempo.



Girgios Archontopoulos, um morador do local, disse à TV pública ERT que soube que havia algo errado quando ouviu o barulho que a aeronave fazia.



"Às 22h45 (hora local), me surpreendeu o ruído do motor", contou. "Saí e vi o motor em chamas".



Segundo a ERT, a aeronave acidentada é um avião Antonov, que segundo testemunhas estava em chamas antes de cair no solo.



As testemunhas também disseram ter ouvido explosões, segundo a agência de notícias.



Cerca de 15 bombeiros e sete máquinas de combate a incêndios se dirigiram para o local do acidente, explicaram as autoridades.



Não há informações oficiais sobre o número de pessoas a bordo da aeronave, que continua em chamas, segundo um vídeo transmitido ao vivo pela TV estatal.



No entanto, a ERT reportou que o avião levava oito pessoas e que a carga que transportava era "perigosa".