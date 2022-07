Diálogo no Panamá visa a encerrar onda de protestos

O governo do Panamá e as organizações populares que promovem os protestos no país em repúdio ao aumento nos preços dos combustíveis e à corrupção retomaram neste sábado (16) as negociações em meio a novas interrupções rodoviárias.



Uma delegação do governo e representantes dos manifestantes reiniciaram as negociações em uma escola de Santiago de Veraguas, 250 km a sudoeste da Cidade do Panamá.



"Precisamos todos juntos chegar a acordos e progredir", destacou a jornalistas o defensor do povo Eduardo Leblanc, presente nas negociações.



As duas partes voltam a se reunir após horas de diálogos na véspera, quando, segundo alguns veículos de imprensa, teria havido uma aproximação para uma redução nos preços da gasolina.



Segundo Leblanc, a distância para acordar um novo preço do combustível "é muito curta".



Com 4,2 milhões de habitantes, o Panamá vive uma das maiores crises sociais desde 1989, quando caiu a ditadura militar do general Manuel Antonio Noriega, após a invasão americana.



Há duas semanas, o país registra múltiplas manifestações com interrupções rodoviárias para exigir que o governo de Laurentino Cortizo intervenha e baixe os preços dos combustíveis, alimentos e remédios. Também exigem que tome medidas contra a corrupção e o desperdício de recursos do Estado.



Devido aos protestos, o governo foi obrigado a reduzir e congelar o preço da gasolina, que passou de 5,17 dólares o galão (3,78 litros) a US$ 3,95 a partir da sexta-feira, e de uma dezena de alimentos.



No entanto, os manifestantes consideram estas medidas insuficientes.



O descontentamento ocorre em um cenário de 4,2% de inflação interanual registrado em maio, uma taxa de desemprego em torno de 10% e um aumento dos preços dos combustíveis de 47% desde o começo do ano.



Neste sábado, a via Pan-americana, estrada que liga o Panamá à Costa Rica, e principal rota para o trânsito e o comércio de mercadorias, voltou a registrar bloqueios em vários trechos.