Armênia e Azerbaijão têm primeiras conversas diplomáticas desde a guerra

Os ministros das Relações Exteriores da Armênia e do Azerbaijão se reuniram na Geórgia, neste sábado (16), para suas primeiras conversas diretas desde a guerra entre estes dois países do Cáucaso, em 2020, pelo enclave de Nagorno-Karabakh.



As discussões entre o chefe da diplomacia armênia, Ararat Mirzoian, e seu homólogo do Azerbaijão, Jeyhun Baeramov, que realizadas em Tbilisi, ocorreram após a mediação europeia para avançar em direção a um tratado de paz.



Os dois diplomatas "discutiram uma ampla gama de temas relacionados à normalização das relações entre os dois países", disse o Ministério armênio das Relações Exteriores em um comunicado.



Durante a reunião, Mirzoyan "ressaltou a importância de uma resolução política do conflito de Karabakh para construir uma paz duradoura na região do Cáucaso", disse a fonte.



Depois de uma primeira guerra que deixou mais de 30.000 mortos no início dos anos 1990, Armênia e Azerbaijão se enfrentaram no final de 2020 pelo controle de Nagorno-Karabakh. Mais de 6.500 pessoas morreram nesse segundo conflito.



Esta região montanhosa foi apoiada pelos armênios, quando se separou do Azerbaijão.



No âmbito de um acordo de cessar-fogo mediado pela Rússia, a Armênia cedeu grandes extensões de território sob seu controle.



Na Armênia, o acordo é visto como uma humilhação nacional, e vários partidos da oposição pediram a renúncia do primeiro-ministro, Nikol Pashinyan.