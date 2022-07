Ameaça de bomba leva à evacuação no aeroporto de São Francisco

Uma ameaça de bomba provocou a evacuação do terminal internacional do aeroporto de São Francisco, na noite de sexta-feira (16) - informou a polícia local.



O aeroporto voltou a funcionar dentro da normalidade por volta da meia-noite (4h no horário de Brasília), disseram autoridades.



A polícia recebeu uma ameaça de bomba e encontrou um "pacote suspeito", tuitou a assessoria de imprensa do Departamento de Polícia de São Francisco, no oeste dos Estados Unidos.



"Devido à atividade policial em andamento, o terminal internacional está sendo evacuado", escreveram funcionários do aeroporto na mesma rede social.



Pouco antes da meia-noite, porém, o aeroporto anunciou que "a polícia liberou o terminal internacional", e as operações foram retomadas.



De acordo com os números mais recentes, em 2020, este aeroporto recebeu mais de 3 milhões de passageiros.