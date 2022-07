O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará US$ 1 bilhão em ajuda para a segurança alimentar no Oriente Médio e Norte da África, ameaçada desde a invasão da Ucrânia pela Rússia - informou um funcionário de alto escalão do governo neste sábado (16).



"O presidente anunciará hoje que os Estados Unidos se comprometeram a fornecer US$ 1 bilhão em nova ajuda para a segurança alimentar de curto e de longo prazo para as regiões do Oriente Médio e do Norte da África", disse o funcionário na cidade saudita de Jidá, última escala da viagem de Biden pela região.