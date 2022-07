Biden convida presidente dos Emirados Árabes Unidos aos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou no sábado (16) seu colega dos Emirados Árabes Unidos, xeque Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, a visitar os EUA, em um gesto de reaproximação após meses de tensões pela guerra na Ucrânia e outras questões.



"Ambos entendemos que os desafios que enfrentamos hoje apenas tornam muito mais importante que passemos mais tempo juntos. Quero convidá-lo formalmente para os Estados Unidos, ao Salão Oval, antes do final do ano", disse Biden em uma reunião bilateral em Jidá, na Arábia Saudita.



Há anos governante "de fato" dos Emirados Árabes Unidos, xeque Mohamed assumiu o cargo, formalmente, em maio, após a morte de seu meio-irmão, xeque Khalifa.



Este rico estado do Golfo abriga tropas americanas e é um parceiro estratégico de Washington há décadas, mas seus laços econômicos e políticos com a Rússia são cada vez maiores.



Yousef al-Otaiba, embaixador dos Emirados nos Estados Unidos, admitiu em março que as relações com Washington estavam passando por um "teste de estresse".



O embaixador deu essa declaração depois que os Emirados se abstiveram em uma votação do Conselho de Segurança da ONU sobre uma resolução pela retirada russa da Ucrânia.



O conselheiro político do xeque Mohammed, Anwar Gargash, disse a jornalistas na sexta-feira que os laços entre os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos têm "questões a serem resolvidas".



Após uma reunião com líderes sauditas na sexta-feira, Biden quer aproveitar a cúpula deste sábado com líderes árabes para apresentar sua visão sobre o papel de Washington na região.