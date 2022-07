Conflito tribal no Sudão deixa pelo menos 31 mortos

Um conflito entre duas tribos que eclodiu esta semana no estado sudanês do Nilo Azul, perto da fronteira com a Etiópia, deixou 31 mortos - de acordo com balanço anunciado no sábado (16) pelas autoridades locais.



Além disso, "39 pessoas ficaram feridas, e 16 empresas foram incendiadas" entre segunda e sexta-feira durante os confrontos que eclodiram por uma disputa de terras, segundo um comunicado divulgado pelos serviços de segurança do Estado.



Na noite de sexta-feira (15), após o envio das tropas, o governador Ahmed al-Omda emitiu uma ordem proibindo "qualquer reunião, ou passeata", por um mês. Um toque de recolher noturno também foi imposto neste sábado.



A região de Qissan e o estado do Nilo Azul em geral estão envolvidos em uma rebelião desde 1986. Durante muito tempo, a guerrilha do sul foi um problema para a ditadura de Omar al Bashir. Este último acabou sendo derrubado pelo Exército sob pressão das ruas em 2019.



Especialistas dizem que o vácuo de segurança deixado pelo golpe fomentou o ressurgimento da violência tribal em um país onde centenas de civis são mortos a cada ano em confrontos pelo acesso à água, ou à terra.