O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou no sábado (16) seu colega dos Emirados Árabes Unidos, xeque Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, a visitar os EUA, em um gesto de reaproximação após meses de tensões pela guerra na Ucrânia e outras questões.



"Quero convidá-lo formalmente para os Estados Unidos, ao Salão Oval, antes do final do ano", disse Biden em uma reunião bilateral em Jidá, na Arábia Saudita.