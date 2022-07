Conferência de doadores arrecada centenas de milhões de dólares para a Moldávia

Uma conferência de países doadores arrecadou, nesta sexta-feira (15), centenas de milhões de dólares em promessas de assistência para a Moldávia, um dos países mais pobres da Europa, vítima indireta da guerra na vizinha Ucrânia.



A conferência realizada em Bucareste, capital da Romênia, organizada por Alemanha e França, arrecadou mais de 604 milhões de dólares, segundo o ministro das Relações Exteriores da Romênia, Bogdan Aurescu.



Essa arrecadação aconteceu depois de uma primeira conferência em abril, na qual mais de 30 países e grupos internacionais se comprometeram a doar 665 milhões de dólares em ajuda direta à Moldávia.



Está previsto que a França organize outra no fim do ano.



A Moldávia, com 2,6 milhões de habitantes e encravada entre Ucrânia e Romênia, tem grande dependência energética da Rússia.



Centenas de milhares dos 5,8 milhões de refugiados que deixaram a Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro, segundo dados da ONU, foram acolhidos na Moldávia.



Em junho, os líderes da União Europeia concordaram em entregar a Ucrânia e Moldávia o status de países candidatos a entrar no bloco como demonstração de apoio diante da invasão russa.



Assim como a Ucrânia, a Moldávia também tem uma pequena região separatista, a Transnístria, onde os rebeldes são armados e apoiados pela Rússia.