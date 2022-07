Necropsia de afro-americano baleado pela polícia revela 46 ferimentos a bala

Um afro-americano de 25 anos a quem a polícia matou em junho quando tentava fugir depois de uma infração de trânsito em uma cidade do norte dos Estados Unidos levou 46 tiros, segundo os resultados de uma necropsia publicados nesta sexta-feira (15).



Sua morte e a divulgação de um vídeo da intervenção policial provocaram manifestações durante vários dias em Akron, cidade de 190.000 habitantes do norte de Ohio.



O Instituto Médico Legal do condado de Summit, do qual faz parte Akron, revelou nesta sexta as principais descobertas da necropsia de Jayland Walker.



O corpo de Walker tem 46 ferimentos a bala, incluindo algumas que passaram de raspão, além de 15 ferimentos provocados pela saída dos projéteis, segundo Lisa Kohler, do Instituto Médico Legal, citado pelo veículo local Akron Beacon Journal.



No cadáver foram encontrados 26 projéteis. "Não pudemos determinar qual bala o matou", disse o funcionário. "Tinha vários ferimentos muito graves".



A análise toxicológica não revelou vestígios de drogas ou álcool.



Segundo a polícia, os agentes tentaram deter Jayland Walker em 27 de junho por uma infração de trânsito, mas ele atirou com uma arma pela janela do carro antes de fugir a pé.



No carro foram encontradas uma pistola e munições, informou a polícia.



Enquanto fugia, oito policiais abriram fogo contra o jovem de 25 anos. Foram suspensos de suas funções à espera da investigação.



Este incidente lembra as mortes de outros homens negros em incidentes com a polícia. Estas tragédias desencadearam um grande movimento contra o racismo e a violência policial em 2020, sobretudo a de George Floyd, que morreu por causa da pressão do joelho de um policial branco sobre seu pescoço em Minneapolis em maio de 2020.