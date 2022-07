UE reforça suas sanções à Rússia e se prepara para um inverno difícil

Enfrentando a perspectiva de uma longa guerra na Ucrânia, a União Europeia (UE) reforça suas sanções à Rússia e adota medidas para manter o apoio militar e fazer frente a uma eventual falta de gás russo.



Nesta sexta-feira (15), a Comissão Europeia, o braço executivo da UE, lançou a proposta de proibir compras de ouro russo, um passo esperado que busca alinhar as sanções europeias com as adotadas pelos países do G7.



A UE já aprovou seis pacotes de sanções à Rússia. O último, em junho, impõe uma proibição à maioria das importações de petróleo russo.



"Moscou deve continuar pagando um alto preço por sua agressão" à Ucrânia, argumentou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após apresentar as novas medidas.



"Portanto, hoje propomos endurecer nossas sanções contra o Kremlin, aplicá-las de forma mais eficaz e estendê-las até janeiro de 2023", apontou.



Os ministros europeus de Relações Exteriores se reunirão em Bruxelas, na segunda-feira, para discutir estas medidas. Contudo, um alto funcionário europeu apontou que não é esperado que tomem uma decisão durante seu encontro.



O maior comprador de ouro russo é o Reino Unido, com 290 toneladas adquiridas em 2020 por 16,9 bilhões de dólares, de acordo com a alfândega russa.



Mas a decisão da UE não será apenas simbólica, já que "cortará outra fonte de financiamento para a guerra na Ucrânia", apontou o funcionário.



Na capital belga, os ministros devem liberar uma quinta parcela de 500 milhões de euros do Fundo Europeu para a Paz, destinada a financiar equipamentos militares e armas à Ucrânia.



Assim, espera-se um "acordo político" na segunda-feira, uma vez que vários Estados-membros devem obter a aprovação dos seus parlamentos para conceder verbas deste fundo criado fora do orçamento europeu. Essa aprovação deve ser unânime na UE.



A UE terá desbloqueado assim 2,5 bilhões dos 5,7 bilhões de euros reservados neste fundo desde o início do conflito.



- Passar o inverno -



Na quinta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, admitiu que a guerra "vai durar" e os países da UE devem estar preparados "para ficar sem o gás russo".



Para Macron, os europeus devem montar uma "economia de guerra" para fazer frente a esta crise.



Simultaneamente, a UE aumentará sua capacidade de produção de material bélico militar e reabastecerá seus estoques, esgotados devido à entrega de equipamentos militares para a Ucrânia.



A Comissão apresentará na próxima terça-feira um instrumento com um orçamento de 500 milhões de euros para "reforçar as capacidades industriais de defesa europeias através de uma contratação conjunta".



A instituição tem também um plano emergencial para reduzir a demanda de energia, antecipando uma possível interrupção no fornecimento de gás russo, que inclui a possibilidade de restrições na distribuição.



Todas estas medidas contribuem para a economia de guerra, explicou um funcionário europeu.



A UE compra anualmente 163 bilhões de metros cúbicos de gás da Rússia, um terço dos quais passa pelo gasoduto Nord Stream. O objetivo do plano é economizar entre 25 e 60 bilhões de m3 de gás durante o período de inverno boreal.



"Temos de aguentar no Inverno", explicou o responsável europeu. "As sanções vão atingir fortemente a Rússia em 2023", acrescentou.