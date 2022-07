Bolsonaro visita Juiz de Fora pela primeira desde que foi esfaqueado em 2018

O presidente Jair Bolsonaro visitou nesta sexta-feira (15) a cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, pela primeira vez desde setembro de 2018. Ele foi esfaqueado e gravemente ferido durante um comício de campanha na cidade.



"Depois de quase quatro anos, eu retorno a Juiz de Fora (...) a maioria dos médicos que me viram naquele estado dizem que cada 100 pessoas que levassem uma facada como aquela, apenas uma teria chance de sobreviver. Alguns acham que é sorte, eu acho que é a mão de Deus", disse Bolsonaro, que discursou em um culto evangélico.



Em 6 de setembro de 2018, o presidente foi atacado por um homem que se infiltrou no meio da multidão enquanto era carregado em uma caminhada pelas ruas de Juiz de Fora.



Bolsonaro foi internado gravemente ferido, teve que suspender suas aparições públicas na campanha em que foi eleito e posteriormente passou por várias cirurgias.



Adélio Bispo de Oliveira, o agressor, está preso e em 2019.



Nesta sexta, o presidente liderou um desfile de motocicletas com seus seguidores em Juiz de Fora. Ele também visitou a Santa Casa de Misericórdia, o hospital onde recebeu os primeiros cuidados após o ataque.



"Que votem em quem bem entender, mas votem com razão (...) vejam para a onde está indo a economia da nossa Argentina aqui do lado (...) metade da população já está na linha da pobreza", disse Bolsonaro, que costuma colocar a trajetória desse país e da Venezulea como exemplo do que se tornará o Brasil caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito nas pesquisas, volte ao poder em 2023.



A visita do presidente a Juiz de Fora ocorre em meio à crescente preocupação nacional pela segurança dos candidatos para eleição, com primeiro turno em 2 de outubro, diante de um clima agressivo e polarizado.



No sábado, um militante do Partido dos Trabalhadores (PT) foi assassinado por um bolsonarista em Foz do Iguaçu, enquanto celebrava seu aniversário em uma festa temática do partido.