Reino Unido enfrenta o escândalo das 'adoções forçadas'

"Não aguento, está me matando. É uma sentença perpétua", diz Becca, que teve os dois filhos pequenos entregues à adoção contra sua vontade depois de fugir de um parceiro abusivo. Um escândalo que abala o Reino Unido há décadas.



Uma comissão parlamentar britânica de direitos humanos pediu nesta sexta-feira (15) ao governo de Londres que emita um pedido oficial de desculpas pelos filhos de mães solteiras entregues à força para adoção no pós-guerra. Cerca de 185.000 crianças nascidas fora do casamento foram tiradas de suas mães entre 1949 e 1976 na Inglaterra e no País de Gales, de acordo com o relatório da comissão.



Mas, segundo ONGs especializadas, o fenômeno continua.



"As desculpas pelas adoções forçadas do passado deveriam ter sido pedidas há muito tempo. Mas o escândalo das adoções forçadas está longe de terminar", denuncia Anne Neale, chefe da Action for Women.



Pais e associações lamentam que a lei britânica se concentre apenas no bem-estar da criança, ignorando o trauma e a violência sofridos pelas mães.



Sarah, da cidade escocesa de Fife, perdeu permanentemente a custódia de sua filha quando fugiu de um relacionamento abusivo.



"Tentei me matar três vezes, só não queria continuar neste mundo", explica.



Tudo o que resta de sua filha são fotos. "Estou deprimida. Estou de luto. É a necessidade de abraçá-la, de ser mãe, e não poder. É a pior sensação do mundo".



"É como se eu estivesse sendo punida por ser maltratada", acrescenta.



Neale diz que o medo de que seus filhos sejam colocados para adoção impede que algumas mães procurem ajuda quando se encontram em situações difíceis.



- "Bola de cristal" -



Os diferentes países europeus impõem condições mais ou menos estritas para autorizar uma adoção sem o consentimento dos pais biológicos. Mas, de acordo com Claire Fenton-Glynn, professora da Universidade de Cambridge, "poucos - se é que algum país - exercem esse poder tanto quanto as cortes inglesas".



As adoções nacionais - com ou sem consentimento dos pais - foram 5.050 em 2013 na Inglaterra e no País de Gales, em comparação com 3.293 na Alemanha e 730 na França, segundo um estudo europeu. Na Espanha, estatísticas oficiais apontam que 770 crianças foram adotadas em 2013, um número excepcionalmente alto comparado com 525 em 2014 e 542 em 2020.



Nos últimos quatro anos, uma média de 1.500 crianças foram adotadas anualmente contra a vontade de seus pais biológicos no Reino Unido, segundo dados do governo britânico.



A lei estabelece que um juiz só precisa estar convencido de que existe um risco de dano futuro para aprovar a retirada da custódia, em vez de ser apresentado a evidências de abuso ou negligência.



As mães denunciam uma política de "bola de cristal".



"No direito de família, você é culpado até que se prove inocente", diz Sue Callaghan, que escreveu um livro, "Taken", sobre a luta para impedir que seus filhos fossem tirado dela.



Embora tenha "muita simpatia pelas mães que enfrentam inúmeros problemas, nossa legislação se baseia no que é melhor para a criança", explica Julie Selwyn, professora de educação e adoção da Universidade de Oxford. "Esse é o dilema".



Alguns assistentes sociais e ativistas também se perguntam o que pode acontecer quando crianças adotadas descobrirem, já adultas, que seus pais biológicos não queriam colocá-las para adoção.



"Vai ser um escândalo", aponta a assistente social e acadêmica Brid Featherstone.