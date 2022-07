Criança morre a bordo de embarcação de migrantes perto das Canárias

Duas pessoas, uma delas uma menina de quatro anos, morreram a bordo de um barco de migrantes que tentava chegar ao arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, informou a Guarda Costeira espanhola nesta sexta-feira (15).



Seus corpos foram encontrados a bordo da precária embarcação que foi recuperada perto de Lanzarote, uma das sete ilhas do arquipélago atlântico.



No total, 27 migrantes estavam no barco que partiu da costa africana.



Quando um barco de pesca se aproximou na quinta-feira para prestar ajuda, a tripulação notou a presença dos dois mortos, disse à AFP o serviço da Guarda Costeira.



Uma terceira pessoa "reclamava de dor no peito" e foi retirada de helicóptero, acrescentou a instituição.



De acordo com ONGs, a proporção de mulheres e crianças que fazem esta perigosa rota migratória para as Ilhas Canárias está aumentando.



Em março de 2021, a morte de uma menina malinense de dois anos após vários dias em um hospital nas Ilhas Canárias causou grande comoção na Espanha.



Ela havia feito a travessia do continente africano em um barco transportando 52 migrantes, incluindo sua mãe e irmã.



Entre 1 de janeiro e 15 de julho chegaram às Canárias 9.308 migrantes, 27% a mais do que no mesmo período de 2021, segundo dados do Ministério do Interior espanhol.



As chegadas, no entanto, diminuíram desde meados de março, após a normalização das relações diplomáticas entre Espanha e Marrocos, de onde parte a maioria dos migrantes.



Em 2021, mais de 40.000 migrantes chegaram por mar à Espanha continental, às Ilhas Canárias e ao arquipélago mediterrâneo das Baleares, muitos deles a partir do Marrocos.



Segundo a organização Caminando Fronteras, 4.404 migrantes morreram ou desapareceram no ano passado tentando chegar à Espanha, o dobro do que em 2020.