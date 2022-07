Opositor russo Pivovarov é condenado a quatro anos de prisão

O opositor russo Andrei Pivovarov foi condenado a quatro anos de prisão nesta sexta-feira (15), mais de um ano após sua prisão, sob a acusação de ter sido membro de uma organização proibida, com base em postagens no Facebook, disseram seus apoiadores.



"Andrei Pivovarov foi condenado a quatro anos em uma colônia penal com proibição de atividades sociopolíticas por um período de oito anos", escreveu sua equipe na conta do Twitter em seu nome.



"Depois de examinar os documentos do processo, considerando as inúmeras provas admissíveis apresentadas pelas partes, o tribunal concluiu que a culpa do réu estava provada", disse o serviço de imprensa do tribunal, segundo a agência TASS.



Em 31 de maio de 2021, as forças de segurança retiraram Pivovarov de um avião que estava pronto para decolar de São Petersburgo para Varsóvia, na Polônia.



Alguns dias antes, ele havia anunciado a autodissolução de sua organização Otkrytaya Rossia (Rússia Aberta), ligada ao ex-oligarca e opositor exilado Mikhail Khodorkovsky, que passou vários anos na prisão na Rússia.



Pivovarov desmantelou seu movimento porque já esperava que seria classificado como "indesejável", o que exporia seus ativistas, membros e funcionários a ações legais.



Após sua prisão, ele foi transferido para uma prisão no sul da Rússia, em Krasnodar, onde foi julgado.



No último dia de seu julgamento, em 11 de julho, Pivovarov dirigiu-se ao tribunal e denunciou a perseguição política daqueles que criticam o presidente russo Vladimir Putin.



"Este caso contra mim é pura vingança por minhas opiniões, minhas atividades políticas", disse o opositor de 40 anos.