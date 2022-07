Legião Internacional ucraniana confirma que britânico morto em prisão era trabalhador humanitário

O britânico Paul Urey, capturado em abril e cuja morte foi anunciada recentemente pelas autoridades separatistas no leste da Ucrânia, era um trabalhador humanitário, informou a Legião Internacional para a Defesa da Ucrânia, que reúne combatentes voluntários estrangeiros.



"Estamos tristes com a notícia da morte do Sr. Urey (...). Ele não lutava na Ucrânia. Era funcionário de uma organização humanitária", disse o serviço de imprensa da Legião segundo a agência Interfax-Ucrânia.



Quando anunciaram sua morte sob custódia em 10 de julho, as autoridades separatistas disseram que Paul Urey "liderou operações militares, de recrutamento e treinamento de mercenários para as gangues armadas ucranianas".



A Presidium Network, uma organização sem fins lucrativos com sede no Reino Unido, anunciou em 29 de abril que dois trabalhadores humanitários que conhecia, Paul Urey e Dylan Healy, foram capturados pelos militares russos no sul da Ucrânia enquanto tentavam retirar uma mulher e duas crianças.



Em junho, três outros combatentes, apresentados pelas autoridades separatistas da região de Donetsk como mercenários, foram condenados à morte. No final de junho e início de julho, eles apelaram para a Suprema Corte da autoproclamada República de Donetsk.