Biden diz que palestinos precisam de 'horizonte político' para a paz

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira (15) na Cisjordânia ocupada que os palestinos precisam de "um horizonte político" para a paz, embora ainda não estejam reunidas as condições para relançar as negociações israelense-palestinas.



"Precisamos de um horizonte político que o povo palestino possa realmente ver ou pelo menos sentir. Não podemos permitir que o desespero nos roube o futuro", disse Biden em entrevista coletiva conjunta com o presidente palestino Mahmoud Abbas em Belém, na Cisjordânia ocupada.



As negociações de paz entre israelenses e palestinos estão paralisadas desde 2014.



Na quinta-feira, Biden deixou claro que não pretende reverter o controverso reconhecimento americano de Jerusalém como capital de Israel. Essa medida, de seu antecessor Donald Trump, causou muita indignação entre os palestinos, que veem Jerusalém Oriental como a sede de seu futuro Estado.



Em sua coletiva de imprensa em Belém, Biden também pediu esclarecimentos "completos" sobre a morte da jornalista palestina-americana Shireen Abu Akleh em maio, enquanto cobria uma operação militar israelense na Cisjordânia ocupada.



"Os Estados Unidos continuarão insistindo na responsabilização total e transparente por sua morte", disse ele, elogiando o trabalho da jornalista para a rede de televisão Al Jazeera do Catar.



Belém foi a segunda etapa da viagem de Biden no Oriente Médio, depois de se encontrar com autoridades israelenses em Jerusalém e antes de viajar para a Arábia Saudita.