Vendas de carros caem 14% na Europa no primeiro semestre de 2022

As vendas de automóveis caíram 14% na União Europeia (UE) no primeiro semestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado, informou a Associação de Fabricantes Automotivos Europeus (ACEA) nesta sexta-feira (15).



Em um cenário de escassez persistente de componentes eletrônicos, cerca de 4,6 milhões de carros novos foram vendidos na UE, com os principais mercados registrando declínios de dois dígitos.



A Itália caiu 22,7%, a França 16,3%, a Alemanha 11% e a Espanha 10,7%. O mercado britânico perdeu 11,9% do seu lado no mesmo período.



Junho foi o décimo primeiro mês consecutivo de queda, com uma queda de 15,4% ano a ano nas vendas na UE.



Desde a primavera boreal de 2021, o mercado automobilístico está estagnado na Europa e na América devido a uma série de problemas logísticos, incluindo a escassez de semicondutores.



Esses componentes eletrônicos, produzidos principalmente na Ásia, são indispensáveis para a fabricação de telefones e laptops, bem como para os veículos que os utilizam cada vez mais.



Com a estabilização da oferta de componentes, a ACEA esperava uma recuperação nas vendas de automóveis no segundo semestre de 2022, mas a guerra na Ucrânia acabou com esse otimismo.



HYUNDAI MOTOR



FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES



MAZDA MOTOR



ACEA



GROUPE PSA



VOLKSWAGEN



FORD MOTOR



NISSAN MOTOR



VOLVO AB



TOYOTA MOTOR



Renault