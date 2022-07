Rússia diz que ataque no centro da Ucrânia teve como alvo reunião de comando das forças ucranianas

O exército russo alegou nesta sexta-feira (15) ter atacado uma reunião da força aérea ucraniana com seu bombardeio em Vinnytsia, uma cidade no centro do país longe do front de batalha, que deixou 23 mortos e foi denunciado pela comunidade internacional.



O Ministério da Defesa russo explicou em nota que mísseis Kalibr lançados do mar atingiram "a casa dos oficiais" naquela cidade onde acontecia uma reunião do "comando da força aérea ucraniana com representantes de fornecedores estrangeiros de armas".



"Graças a este ataque, os participantes da reunião foram eliminados", acrescentou.



A Rússia nunca reconhece erros ou crimes cometidos por suas forças armadas na Ucrânia e afirma sistematicamente atingir apenas alvos militares.



Segundo o exército ucraniano, os mísseis atingiram um estacionamento e um prédio comercial no centro da cidade, com escritórios e pequenas lojas.



O secretário-geral da ONU se declarou "preocupado" com o ocorrido e a UE denunciou novas "atrocidades" russas.