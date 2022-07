Irã diz que está decidido a proteger seus interesses nucleares

O Irã declarou nesta sexta-feira (15) que está ainda mais determinado a manter seus interesses em qualquer acordo sobre o programa nuclear, após a assinatura de uma associação estratégica entre Israel e os Estados Unidos contra Teerã.



"Não vamos negligenciar os direitos inalienáveis da grande nação iraniana" no campo nuclear, disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, no Twitter, acrescentando que alcançar um "bom acordo" para Teerã era o objetivo de seu país.



Essa declaração chega um dia depois que o presidente dos EUA Joe Biden e o primeiro-ministro israelense Yair Lapid assinaram uma declaração "sobre a parceria estratégica entre Estados Unidos e Israel", inimigos jurados da República Islâmica.



Os dois países fizeram assim uma frente comum contra Teerã para garantir que o Irã "nunca" adquira armas nucleares.



Considerado por especialistas como a única potência nuclear do Oriente Médio, Israel acusa o Irã de tentar se equipar com a bomba atômica, o que este país nega categoricamente.



"O espetáculo da Casa Branca e do sionismo (Israel) nos torna mais determinados", disse Amir-Abdollahian nesta sexta-feira.



Israel insiste que fará o que for preciso para conter as ambições nucleares do Irã, e se opõe fortemente a restabelecer o acordo nuclear de 2015 que facilitou as sanções contra Teerã.



Os Estados Unidos se retiraram do pacto em 2018, durante a presidência do republicano Donald Trump e Israel tenta impedir que retornem. As negociações, retomadas na primavera (boreal) de 2020, estão estagnadas há meses.