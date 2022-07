Índia informa seu primeiro caso de varíola do macaco

A Índia relatou seu primeiro caso de varíola do macaco após detectar a infecção de um homem de 35 anos que desenvolveu sintomas depois de viajar para o Oriente Médio, disseram autoridades.



O governo federal enviou uma equipe multidisciplinar ao estado de Kerala, no sul do país, onde o paciente está, de acordo com um comunicado oficial.



O homem chegou a Kerala vindo dos Emirados Árabes Unidos e está em condição estável e isolado em um hospital, disse a ministra da Saúde de Kerala, Veena George, à imprensa na quinta-feira.



Os contatos do paciente foram isolados e os passageiros que viajaram com o paciente no avião foram orientados a ficarem atentos ao possível aparecimento de sintomas.



A varíola do macaco é uma doença infecciosa que geralmente é causada por um vírus que passa para os seres humanos através de um animal infectado. Mas no surto atual a principal via de propagação é entre pessoas.



Desde o início de maio, houve uma aceleração na detecção de casos fora da África Central e Ocidental, onde esta doença é endêmica. Até agora, casos confirmados fora de áreas endêmicas apresentam sintomas leves e nenhuma morte foi relatada.