Biden se reunirá com líderes palestinos antes de viajar à Arábia Saudita

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve se encontrar com o líder palestino Mahmoud Abbas na Cisjordânia ocupada nesta sexta-feira (15) para discutir medidas econômicas, embora nenhum avanço diplomático significativo seja esperado.



Belém será a próxima etapa da viagem de Biden ao Oriente Médio, depois de se reunir com autoridades israelenses em Jerusalém e antes de viajar para a Arábia Saudita.



Com as negociações de paz entre israelenses e palestinos paralisadas desde 2014, uma autoridade dos EUA disse que a delegação fará "alguns anúncios significativos (...) para aumentar as oportunidades econômicas para os palestinos".



Biden anunciará uma ajuda "adicional de 201 milhões de dólares" para a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos no Oriente Médio (UNRWA ,na sigla em inglês), que fornece apoio emergencial e programas de assistência social, disse ele nesta sexta-feira.



"O presidente restaurou o financiamento para a UNRWA, que o governo anterior havia cortado completamente. Sob o presidente Biden, os Estados Unidos são agora o maior doador da UNRWA", acrescentou.



A delegação dos EUA apresentará planos para acelerar a infraestrutura de internet 4G na Faixa de Gaza e Cisjordânia até o final de 2023, uma aspiração de muitos palestinos que viram como alguns em Israel usam as redes 5G.



Biden também anunciará "um pacote financeiro significativo" para hospitais em Jerusalém Oriental, anexada a Israel, que atendem geralmente palestinos.



O presidente americano terá que visitar um desses hospitais antes do encontro com Abbas, sem a companhia de autoridades israelenses. Mas Biden deixou claro na quinta-feira que não pretende reverter o controverso reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel.



Essa medida, de seu antecessor Donald Trump, causou muita indignação entre os palestinos, que veem Jerusalém Oriental como a sede de seu futuro Estado. Biden viajará para Belém para se encontrar com Abbas, já que os palestinos estão proibidos de realizar atividades políticas em Jerusalém.



O líder dos EUA reafirmou na quinta-feira o apoio de Washington a "uma solução de dois Estados para dois povos, que têm raízes profundas e antigas nesta terra, vivendo lado a lado em paz e segurança".



O primeiro-ministro israelense, Yair Lapid, diz que apoia uma solução de dois Estados, mas não se espera nenhum progresso em direção a um acordo de paz antes das eleições de novembro.



O governo israelense adotou recentemente uma iniciativa chamada "encolher o conflito", que incorpora medidas econômicas como o aumento do número de permissões para palestinos trabalharem em Israel.



Segundo o Banco Mundial, a taxa de pobreza nos territórios palestinos atingiu 27% no ano passado e alertou em abril que as perspectivas "continuam precárias e sujeitas a riscos políticos e de segurança adicionais".