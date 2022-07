Comissão parlamentar britânica pede que governo se desculpe por escândalo de adoções forçadas

Uma comissão parlamentar britânica de direitos humanos pediu nesta sexta-feira (15) ao governo de Londres que emita um pedido oficial de desculpas por um escândalo histórico sobre os filhos de mães solteiras entregues à força para adoção no pós-guerra.



Cerca de 185.000 crianças nascidas fora do casamento foram tiradas de suas mães entre 1949 e 1976 na Inglaterra e no País de Gales, de acordo com o relatório da comissão de direitos humanos.



"Os bebês foram tirados de mães que não queriam que eles fossem", denuncia o relatório.



De acordo com os depoimentos coletados, as mães solteiras foram negadas analgésicos como um "castigo". Às vezes, seus recém-nascidos eram imediatamente tirados delas para serem colocados para adoção.



"Um médico me disse que eu deveria ser esterilizada porque eu tinha que ser uma ninfomaníaca", explicou uma mãe à comissão.



"As mulheres solteiras foram informadas de que haviam dado seus bebês para adoção quando, na verdade, sentiram que não tinham outra escolha", disse o relatório.



"Temos que retificar" porque "os filhos cresceram pensando que a mãe era inconsciente ou irresponsável e os abandonaram sem se preocupar", mas "é manifestamente falso", acrescenta o texto.



O vínculo entre mães e filhos foi "rompido abruptamente" por meio de adoções que "nunca deveriam ter acontecido", disse a presidente da comissão, a parlamentar trabalhista Harriet Harman.



"O único 'crime' dessas mães foi engravidar sem se casar. Sua 'condenação' foi uma vida de segredo e dor", denunciou.



Sem comentar a questão das desculpas públicas, um porta-voz do governo destacou as melhorias legislativas realizadas desde então.