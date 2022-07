ONG aponta grande aumento no número de enterros em áreas controladas pela Rússia na Ucrânia

A análise de fotos de satélite ou de redes sociais mostra um aumento brutal no número de enterros nas regiões ucranianas ocupadas pela Rússia, como Mariupol, segundo um relatório publicado nesta sexta-feira (15) pela ONG Centro de Resiliência da Informação (CIR).



O CIR, uma ONG que combate a desinformação, analisou seis áreas que estiveram ou ainda estão sob o controle de tropas russas na Ucrânia.



"Informações de código aberto podem fornecer acesso sem precedentes além das linhas de frente e em áreas ocupadas pelas forças russas", diz Benjamin Strick, diretor de pesquisa do CIR.



No cemitério Starokrymske, em Mariupol, no sudeste do país, os autores do relatório apontam que em um período de cinco meses, entre 21 de outubro de 2021 e 28 de março de 2022, podem ser observadas cerca de 1.000 novos túmulos.



O ritmo de enterros também aumentou, com 1.141 novas sepulturas visíveis em imagens de satélite entre 28 de março e 12 de maio e mais de 1.700 entre 12 de maio e 29 de junho, segundo os autores do relatório.



Mariupol, localizada às margens do Mar de Azov, foi tomada pelos russos em maio, após meses de cerco e bombardeio.



"Nosso relatório revela a pressão extrema e contínua exercida sobre a vida dos civis na Ucrânia", diz Benjamin Strick, para quem "os enterros improvisados e o número crescente de sepulturas, principalmente nas áreas ocupadas, é uma evidência impressionante do número de mortes de civis".



Para chegar a esses dados, os pesquisadores cruzaram imagens de satélite com dados geolocalizados, muitas vezes de redes sociais.



Suas imagens também revelam extensas trincheiras em duas áreas perto de Mariupol, em Pionerske e Manhush, e sepulturas cavadas às pressas ao redor da cidade.



A Ucrânia estima que cerca de 22.000 civis foram mortos em Mariupol. Em Kherson, cidade do sul do país que também foi conquistada pelas tropas russas, o CIR acredita que 824 sepulturas foram cavadas desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, até o início de abril.



O escritório de direitos humanos da ONU estima o número de mortos civis na Ucrânia em 5.000, mas reconhece que o número real provavelmente será muito maior.