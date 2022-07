Serviço Secreto dos EUA apagou mensagens do ataque ao Capitólio, diz governo

O Serviço Secreto dos Estados Unidos, a agência de segurança que protege o presidente, apagou mensagens de texto de seus agentes enviadas durante os distúrbios de 6 de janeiro no Capitólio, disse um órgão de vigilância do governo em uma carta publicada na quinta-feira (14).



O inspetor-geral do Departamento de Segurança Interna, Joseph Cuffari, disse ao Congresso na carta datada de quarta-feira que seu escritório teve dificuldades em obter os registros do Serviço Secreto de 5 e 6 de janeiro de 2021.



As mensagens podem ser cruciais para as investigações da Câmara e do Departamento de Justiça sobre se Donald Trump e seus assessores próximos encorajaram a insurreição mortal dos apoiadores do ex-presidente no Capitólio.



O ataque pretendia impedir a certificação de seu rival democrata Joe Biden como vencedor das eleições de novembro de 2020.



Agentes do Serviço Secreto estavam com Trump naquele dia, assim como o vice-presidente Mike Pence, que se escondeu no Capitólio depois que manifestantes pró-Trump pediram que ele fosse enforcado.



Em 29 de junho, um ex-funcionário da Casa Branca disse à investigação de 6 de janeiro que Trump havia tentado forçar o Serviço Secreto a levá-lo ao Capitólio para se juntar a seus apoiadores.



"O Departamento nos notificou que muitas mensagens de texto do Serviço Secreto dos Estados Unidos (USSS), datadas de 5 e 6 de janeiro de 2021, foram excluídas como parte de um programa de substituição de dispositivos", escreveu Cuffari na carta publicada primeiramente pelo The Intercept e depois pelo Politico.



"O USSS excluiu essas mensagens de texto depois que o OIG (Escritório do Inspetor-Geral) solicitou registros de comunicações eletrônicas" para revisão em 6 de janeiro, disse ele.



Além disso, o departamento tem demorado a fornecer outros registros ao EIG, acrescentou.



Em um comunicado, o porta-voz do Serviço Secreto Anthony Guglielmi negou a alegação.Disse que os telefones dos oficiais estavam sendo apagados como parte de um programa de substituição planejado que começou antes que o EIG solicitasse as informações seis semanas após a insurreição.



"O Serviço Secreto informou (...) a perda de dados de certos telefones, mas confirmou ao OIG que nenhum dos textos que procurava se perdeu na migração", disse ele.