'Homem-Aranha' é preso após bater e roubar US$ 45 de mulher nos EUA

Fantasiado de Homem-Aranha, Lequan Payne agride mulher e rouba 45 dólares nos Estados Unidos (foto: Reprodução/Youtube)

Em um primeiro momento pode parecer que o Homem-Aranha deixou de ser o "amigão da vizinhança" para ingressar na carreira de "criminoso da vizinhança", mas a polícia de Hollywood desmascarou o "super-herói" suspeito de agredir uma mulher e roubar US$ 45 dólares.Lequan Payne, 36 anos, fantasiado com uma roupa do personagem da Marvel, terá que pagar uma fiança de US$ 6 mil, cerca de R$ 32 mil, para sair da cadeia.A vítima, que havia gostado da fantasia do vilão, que andava de bicileta próximo a uma loja aonde ela havia ido, se aproximou de Payne para pedir uma foto, ele aceitou e, quando ela saiu do local, foi agredida por ele com uma pancada na nuca, fugindo em seguida.Denunciado pela mulher, a polícia encontrou o suspeito de ter cometido o crime ainda trajado com a roupa do Homem-Aranha. O dinheiro roubado foi encontrado na mochila dele, segundo informações da rede de "TV NBC".No tribunal, na última terça-feira (12/7), Payne disse que vive há pouco tempo na região, que trabalha em dois empregos e que sabe que não é uma pessoa perfeita, além de ter histórico.