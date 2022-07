Incêndios violentos no norte do Marrocos levam à evacuação de 500 famílias

Bombeiros e militares marroquinos tentavam, nesta quinta-feira (14), controlar pelo menos quatro focos de incêndio que avançam no norte do país - disse à AFP o diretor do Centro de Gestão de Riscos Climáticos Florestais, Fouad Assali.



Impulsionados por ventos violentos, os incêndios foram declarados nas províncias de Larache, Uezán, Tetuán e Taza, disse Assali.



As chamas não causaram vítimas, mas forçaram a evacuação de mais de 500 famílias de forma preventiva, segundo comunicados oficiais, divulgados na noite desta quinta.



Quatro hidroaviões do Exército operavam sobre as áreas queimadas, perto de Alcazarquivir, segundo jornalistas da AFP.



"Os esforços continuam, com a esperança de controlar os incêndios nas próximas horas", disse Assali, citado pela agência de notícias MAP.



Uma pequena localidade da região de Alcazarquivir foi destruída pelas chamas, segundo jornalistas da AFP presentes no local.



Desde a noite de quarta-feira, mil hectares de floresta foram queimados nas províncias de Larache e Uezán, segundo um balanço provisório.



O Marrocos sofre há vários com uma onda de calor, em meio a temperaturas próximas dos 45ºC, em um contexto de forte seca e de estresse hídrico.



Do outro lado do Estreito de Gibraltar, os incêndios assolam o sul da Europa, de Portugal à Grécia, passando por Espanha e França.