Filho do ex-presidente hondurenho Lobo é assassinado

Um filho do ex-presidente hondurenho Porfirio Lobo foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (14) junto com outras três pessoas, quando saíam de uma boate em Tegucigalpa - informaram o ex-presidente e autoridades locais.



Desconhecidos fortemente armados "retiraram os jovens de dois carros", incluindo Said Lobo, de 23 anos, todos assassinados, em um episódio que "foi praticamente como uma operação", como as feitas pela polícia, relatou o ex-presidente à imprensa local.



O ministro da Segurança, Ramón Sabillón, manifestou suas "condolências às famílias, especialmente ao ex-presidente Lobo, e aos outros hondurenhos que perderam a vida" neste múltiplo homicídio.



De acordo com o boletim divulgado pelas autoridades policiais, os quatro jovens saíram em duas veículos do estacionamento subterrâneo de um edifício onde funciona a discoteca.



Em vídeos exibidos pelo canal de televisão HCH, vê-se o momento em que desconhecidos de rosto coberto interceptam um veículo preto na saída do estacionamento do prédio e deles descem com armas longas.



Quando o motorista de um dos veículos paga o estacionamento pela janela, os homens armados retiram ele e seu companheiro, colocam-nos contra a parede e apontam contra eles. Na imagem, não aparece o instante em que atiram.



Os corpos foram deixados no chão. Um dos agressores cai ferido e um comparsa ajuda-o para levá-lo embora.



O ex-presidente Lobo disse que um motorista de seu filho conseguiu atirar nos assaltantes.



"Nada aconteceu com meu outro filho [Luis], porque ele estava dirigindo em outro carro", acrescentou.



Também morreu o sobrinho da mulher do general reformado Romeo Vásquez, que liderou o golpe contra o então presidente Manuel Zelaya, em 2009. Vásquez contou que os quatro jovens eram amigos que moravam no departamento de Olancho (leste) e foram para Tegucigalpa.



Os jovens chegaram à capital para assistir a um show na boate, segundo a imprensa local.



De acordo com o presidente do órgão não-governamental Comitê de Defesa dos Direitos Humanos em Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, 111 pessoas perderam a vida em 20 massacres desde o início do ano no país.



O ex-presidente Lobo tem outro de seus filhos, Fabio, preso, condenado a 24 anos de prisão por tráfico de drogas nos Estados Unidos.



Sua esposa, Rosa Bonilla, também está presa em um presídio feminino perto de Tegucigalpa, condenada por corrupção quando serviu como a primeira-dama.