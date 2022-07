Alemanha completa um ano de históricas inundações ligadas à mudança climática

A Alemanha prestou uma homenagem, nesta quinta-feira (14), às mais de 180 pessoas mortas nas históricas inundações de 2021, em um contexto de crescente preocupação com a mudança climática, responsável por essa catástrofe.



O presidente Frank Walter Steinmeier embarcou para uma visita pelo vale de Ahr, enquanto o chanceler Olaf Scholz deve participar de uma cerimônia comemorativa na cidade de Bad Neuenahr Ahrweiler.



"Vim aqui novamente neste aniversário do horror da inundação para mostrar que não esquecemos o povo do vale de Ahr", declarou Steinmeier.



"Sabemos quantos continuam lutando para reconstruir seus lares", acrescentou.



"A mudança climática nos alcançou. Vemos isso nestes dias com ondas de calor em grandes partes da Alemanha, onde os bosques estão queimando, e o nível de água nos lençóis freáticos está caindo, enquanto outras regiões são afetadas pela chuva", continuou Steinmeier.



Em 14 e 15 de julho de 2021, entre 100 e 150 milímetros de chuva no caíram no oeste do país, chuvas inéditas na Alemanha desde o início dos registros meteorológicos.



A Bélgica, com 39 mortes, e a Holanda também foram severamente afetadas.



Na região oeste da Alemanha, os estados da Renânia do Norte-Vestfália e Renânia-Palatinado pagaram o preço mais alto da tragédia, com 49 e 135 vítimas fatais, respectivamente. Uma pessoa morreu na Baviera (sul).



Comunas, pontes, rodovias, ferrovias, hospitais e casas foram varridos pelos rios que transbordaram.



A magnitude da destruição em torno de cidades prósperas como Bonn, Dortmund, Essen, causou um choque. Conforme um balanço que ainda não é definitivo, os danos passam de 30 bilhões de euros.



Na suas regiões, pelo menos 10.000 empresas e mais de 85.000 pessoas, ou famílias, foram afetadas.



Na Bélgica, durante uma cerimônia nesta quinta-feira em Liège (leste), o primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, prestou uma homenagem a "todos os heróis" que ajudaram as vítimas. Ele mencionou, em particular, o caso de Ben, de 14 anos, que se jogou na água para tentar salvar, em vão, sua companheira de acampamento Rosa, de 15.



Um mês após as inundações, um estudo científico internacional baseado em modelos estatísticos vinculou essa catástrofe ao aquecimento global.



Na vasta área inundada, da Bélgica à Suíça, os cientistas conseguiram determinar que a quantidade máxima de precipitação aumentou entre 3% e 19%, devido à mudança climática.



Segundo esses pesquisadores, é de se esperar que esses episódios de chuvas fortes ocorram com muito mais frequência em toda região.



O retorno à normalidade "ainda levará tempo", alertou Guido Orthen, prefeito de Bad Neuenahr Ahrweiler.



Milhares de pessoas e empresas afetadas ainda não receberam a ajuda prometida pelo governo.