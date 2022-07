Colômbia: deslizamento sobre escola deixa ao menos 8 crianças soterradas

Vídeos transmitidos nas redes sociais mostram dezenas de moradores com pás tentando limpar uma encosta (foto: Antonio RODRIGUEZ/AFP)

Pelo menos oito crianças ficaram presas após um deslizamento de terra que soterrou uma escola rural no noroeste da Colômbia nesta quinta-feira, no município cafeeiro de Andes, informaram as autoridades locais.Vídeos transmitidos nas redes sociais mostram dezenas de moradores com pás tentando limpar uma encosta coberta de árvores caídas e detritos."Urgente - Município de Andes: Deslizamento de terra enterrou a escola rural El Porvenir. As informações iniciais falam de 8 crianças presas", escreveu no Twitter Daniel Quintero, prefeito de Medellín, capital do departamento de Antioquia, onde ocorreu o deslizamento.O tuíte foi acompanhado por um vídeo do deslizamento de terra e uma voz fora da câmera pede ajuda: "Por favor, uma máquina urgente para colaborar conosco, as pessoas estão colaborando, mas precisamos de uma máquina".O incidente ocorreu na aldeia de Tapartó, especificou a Unidade de Gestão de Risco de Desastres.Ainda não há um número consolidado de quantas crianças estavam na escola no momento do deslizamento, causado pelas fortes chuvas devido ao chamado fenômeno La Niña, evento climático causado pelo resfriamento do Oceano Pacífico.As chuvas que atingem grande parte do território colombiano durarão até setembro, segundo o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais.Twitter