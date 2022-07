Setor ferroviário convoca nova greve no Reino Unido

Motoristas de oito companhias ferroviárias do Reino Unido convocaram um novo dia de greve para 30 de julho, disse o sindicato Aslef nesta quinta-feira (14).



O sindicato ferroviário britânico RMT anunciou na véspera um novo dia de greve em 27 de julho, depois de ter realizado sua maior greve em 30 anos no final de junho.



"Os motoristas de oito empresas ferroviárias entrarão em greve no dia 30 de julho, o que irá imobilizar" muitos trilhos no país, disse Aslef em comunicado.



"Não queremos causar nenhum inconveniente aos passageiros... e não queremos perder dinheiro fazendo greve", disse Mick Whelan, secretário-geral de Aslef, "mas somos forçados a fazê-lo por causa da empresas ferroviárias, dirigidas pelo governo conservador".



"Os motoristas das empresas em que estamos em greve sofreram um corte salarial em termos reais nos últimos três anos" e "as empresas não nos oferecem nada, dizendo que estão de mãos atadas pelo Governo", acrescentou.



O ministro dos Transportes, Grant Shapps, reagiu no Twitter e afirmou que os "motoristas de trem membros do Aslef" ganham cerca de duas vezes o salário médio no Reino Unido e "muito mais do que os trabalhadores que serão mais afetados" pela greve.