Ataque russo em cidade no centro da Ucrânia deixa 20 mortos e Zelensky pede 'tribunal especial'

Ataques de mísseis russos deixaram 20 mortos em uma cidade da região central da Ucrânia, nesta quinta-feira (14), uma ação classificada como "ato aberto de terrorismo" pelo presidente do país, Volodymyr Zelensky.



Estes ataques, em uma zona do país que até agora estava relativamente afastada dos combates, aconteceu no momento em que começava uma reunião em Haia sobre crimes cometidos na Ucrânia.



Durante um discurso remoto neste encontro, organizado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), a Comissão Europeia e a Holanda, Zelensky pediu a criação de um "tribunal especial" para julgar "os crimes de agressão da Rússia contra a Ucrânia".



Em Vinnytsia, imagens divulgadas por equipes de resgate mostraram carros carbonizados ao lado de um prédio de 10 andares queimados e destruídos na explosão.



Os bombeiros lutavam contra um incêndio provocado pelos ataques, informaram os serviços de emergência.



De acordo com os militares ucranianos, "três mísseis" atingiram o estacionamento ao lado desta propriedade comercial no centro da cidade, que abriga escritórios e pequenas lojas.



"A cada dia, a Rússia mata civis, mata crianças ucranianas, lança mísseis contra alvos civis onde não há nada militar. O que é isto senão um ato aberto de terrorismo?", denunciou no Telegram o presidente ucraniano.



Na conferência de Haia, na qual participam ministros das Relações Exteriores e da Justiça, Zelensky afirmou que "neste minuto, 20 pessoas foram mortas, três delas crianças. E muitas, muitas ficaram feridas".



O chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kouleba, presente na reunião, voltou a denunciar "um crime de guerra russo".



Por sua vez, a chefe da redação do grupo de mídia estatal Rússia Segodnya, Margarita Simonian, afirmou no Telegram que o exército russo lhe informou que havia atacado "a casa dos oficiais, para onde os nacionalistas foram enviados".



- Bombardeio "massivo" -



Nas últimas semanas, Moscou passou a concentrar sua estratégia no sul e leste do país.



No sul, a cidade de Mykolaiv, perto de Odessa (maior porto da Ucrânia), foi alvo de um grande bombardeio na manhã de quinta-feira.



"Duas escolas, infraestruturas de transporte e um hotel foram atingidos", afirmou a presidência em seu boletim diário.



No leste, na bacia de mineração do Donbass, parcialmente sob controle de separatistas pró-Rússia desde 2014, as forças leais a Moscou afirmaram que estão perto de concretizar seu próximo objetivo.



"Siversk está sob nosso controle operacional, o que significa que o inimigo pode ser atingido por nosso fogo em toda a região", afirmou um dos líderes rebeldes pró-Rússia, Daniil Bezsonov, citado pela agência russa de notícias TASS.



Segundo Sergei Gaidai, governador da região de Lugansk - que, junto com Donetsk, forma Donbass -, "os ataques massivos de artilharia e morteiros continuam (e) os russos estão tentando avançar em direção a Siversk e abrir o caminho para Bakhmut". Um civil foi morto em um bombardeio em Bakhmut na madrugada quinta-feira.



Até o momento, a AFP não pode verificar esta informação.



- "Triunfo" -



Apesar das várias rodadas de negociações para acabar com o conflito, Kiev e Moscou nunca tiveram sucesso. Mas agora parece que as conversações entre os dois governos sobre a exportação de grãos ucranianos estão avançando.



Na quarta-feira, uma reunião sobre a questão delicada foi organizada em Istambul, com a presença ainda de representantes da Turquia e da ONU. Um novo encontro está programado para a próxima semana.



"O triunfo desta história não é necessário apenas para o nosso país, mas também - sem exagerar - para o mundo inteiro", afirmou Zelensky na quarta-feira à noite.



A Ucrânia é um dos maiores exportadores mundiais de trigo e outros cereais. Quase 20 milhões de toneladas de grãos estão bloqueadas nos portos da região de Odessa pela presença de navios de guerra russos e de minas, instaladas por Kiev para defender sua costa.



