Votação sobre integração à Rússia de região ucraniana ocupada pode acontecer no outono

As autoridades nomeadas por Moscou na região ucraniana de Zaporizhia, em parte ocupada pelo exército russo, anunciaram nesta quinta-feira (14) sua intenção de organizar um referendo sobre a anexação russa no início do outono.



"Tomei a decisão de organizar um referendo no início do outono", disse Eugenio Balitski, chefe da administração civil e militar estabelecida nos territórios dessa região controlada pelos russos.



"Queremos ser a região de Zaporojski (seu nome em russo) dentro da Federação da Rússia", acrescentou em uma entrevista coletiva em Melitopol, à qual a AFP assistiu como parte de uma viagem organizada para a imprensa pelo Ministério da Defesa russo.



É a primeira vez que uma autoridade menciona um calendário tão preciso para um referendo.



Desde o dia 24 de fevereiro, início da ofensiva na Ucrânia, o exército russo conquistou uma grande parte das regiões do sul, como Kherson e Zaporizhia.



Desde então, as autoridades controladas por Moscou dizem querer formalizar sua adesão à Rússia, embora este objetivo não tenha sido anunciado publicamente pelo Kremlin.



As autoridades de ocupação também realizam uma intensa política de russificação, introduzindo o rublo, tomando o controle dos sistemas de proteção social, das empresas, das escolas e incitando os habitantes a pedir passaportes russos.