Petróleo cai 5% e atinge níveis próximos aos do início da guerra na Ucrânia

As suas referências mundiais do petróleo caíram 5%, atingindo níveis semelhantes aos que tinham no início da invasão russa da Ucrânia, num contexto de receios de recessão e inflação recorde nos Estados Unidos e na zona do euro.



Às 14h15 GMT (11h15 de Brasília), o barril Brent do Mar do Norte para entrega em setembro caía 3,67%, a US$ 95,93, enquanto o barril West Texas Intermediate (WTI) americano para entrega em agosto perdia 4,40%, a US$ 92,04.



Os temores de uma desaceleração da demanda anularam os ganhos registrados após a invasão russa, que começou em 24 de fevereiro, quando os preços do petróleo subiram a níveis não vistos desde a crise financeira de 2008.



As duas referências mundiais do petróleo voltaram assim aos níveis anteriores à invasão da Ucrânia, quando o Brent valia entre 95 e 99 dólares o barril e o WTI era negociado entre 90 e 94 dólares o barril.



Nesta quinta-feira, a Comissão Europeia baixou suas previsões de crescimento na zona do euro para 2022 e 2023, 2,6% e 1,4%, respectivamente, contra 2,7% e 2,3% previstos até agora, devido ao crescente impacto da guerra na Ucrânia.



A inflação, por sua vez, alcançou níveis máximos históricos, com um aumento dos preços ao consumidor estimado em 7,6% em 2022 e 4% em 2023, em comparação com 6,1% e 2,7% antes, segundo as previsões de Bruxelas.



Nos Estados Unidos, os preços voltaram a subir em junho, quando a inflação atingiu 9,1%, seu maior nível desde novembro de 1981.