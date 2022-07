Ataque russo em cidade no centro da Ucrânia deixa 17 mortos

Ataques de mísseis russos deixaram 17 mortos em uma cidade da região central da Ucrânia nesta quinta-feira, uma ação classificada como "ato aberto de terrorismo" pelo presidente do país, Volodymyr Zelensky.



O bombardeio em Vinnytsia, cidade relativamente afastada dos combates, provocou 17 vítimas fatais, incluindo duas crianças, e dezenas de feridos, segundo as autoridades de ucranianas.



Os bombeiros lutavam contra um incêndio provocado pelos ataques, informaram os serviços de emergência.



"A cada dia, a Rússia mata civis, mata crianças ucranianas, lança mísseis contra alvos civis onde não há nada militar. O que é isto senão um ato aberto de terrorismo?", denunciou no Telegram o presidente ucraniano, que pediu a criação de um tribunal especial de crimes de guerra em Haia.



O ataque aconteceu no momento em que começava uma reunião de ministros das Relações Exteriores e da Justiça da União Europeia (UE), além de líderes políticos, diplomatas e autoridades judiciais de todo o mundo, em Haia para abordar os supostos crimes de guerra na Ucrânia desde 24 de fevereiro.



O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, disse que a Rússia deve ser considerada responsável por suas ações na Ucrânia.



"Tudo que queremos é que o crime de agressão não fique impune", disse no início do encontro.



- Tribunal de crimes de guerra? -



O Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia abriu uma investigação sobre possíveis crimes de guerra na Ucrânia pouco depois do início da invasão do país e enviou dezenas de investigadores para coletar provas.



O promotor Karim Khan visitou Bucha, cidade na periferia de Kiev que virou símbolo das atrocidades das forças russas após a descoberta de vários corpos nas ruas.



Desde que a Rússia iniciou a ofensiva na Ucrânia, em 24 de fevereiro, milhares de pessoas morreram e milhões foram obrigadas a fugir dos combates.



Nas últimas semanas, os ataques russos na região central do país se tornaram mais raros e Moscou passou a concentrar sua estratégia no sul e leste.



No sul, a cidade de Mykolaiv, perto de Odessa (maior porto da Ucrânia), foi alvo de um grande bombardeio na manhã de quinta-feira.



"Duas escolas, infraestruturas de transporte e um hotel foram atingidos", afirmou a presidência em seu boletim diário.



No leste, na bacia de mineração do Donbass, parcialmente sob controle de separatistas pró-Rússia desde 2014, as forças leais a Moscou afirmaram que estão perto de concretizar seu próximo objetivo.



"Siversk está sob nosso controle operacional, o que significa que o inimigo pode ser atingido por nosso fogo em toda a região", afirmou um dos líderes rebeldes pró-Rússia, Daniil Bezsonov, citado pela agência russa de notícias TASS.



Apesar das várias rodadas de negociações para acabar com o conflito, Kiev e Moscou nunca tiveram sucesso. Mas agora parece que as conversações entre os dois governos sobre a exportação de grãos ucranianos estão avançando.



Na quarta-feira, uma reunião sobre a questão delicada foi organizada em Istambul, com a presença ainda de representantes da Turquia e da ONU. Um novo encontro está programado para a próxima semana.



"O triunfo desta história não é necessário apenas para o nosso país, mas também - sem exagerar - para o mundo inteiro", afirmou Zelensky na quarta-feira à noite.



A Ucrânia é um dos maiores exportadores mundiais de trigo e outros cereais. Quase 20 milhões de toneladas de grãos estão bloqueadas nos portos da região de Odessa pela presença de navios de guerra russos e de minas, instaladas por Kiev para defender sua costa.



