Desfile militar em Paris para o feriado nacional, em plena guerra na Ucrânia

Paris organizou nesta quinta-feira (14) o tradicional desfile militar por ocasião do feriado nacional de 14 de julho, num contexto marcado pelo regresso da guerra na Europa.



No início do desfile, aviões da Patrulha Francesa tingiram o céu de azul, branco e vermelho, as cores da bandeira.



Pouco antes, o presidente Emmanuel Macron passou em revista as tropas na famosa avenida Champs-Élysées a bordo de um veículo militar, sob um sol radiante.



No total, cerca de 6.300 pessoas desfilaram, quase 5.000 delas a pé. O espetáculo mobilizou 64 aviões, um drone, 25 helicópteros, 200 cavalos e 181 veículos motorizados.



A parada incluiu nove países convidados, muitos vizinhos da Rússia ou Ucrânia: Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária.



Tropas francesas recentemente posicionadas no flanco leste da Europa também marcharam.



Desde o início da guerra na Ucrânia, a França reforçou suas missões na região. Cerca de 500 soldados franceses foram destacados em caráter de emergência no final de fevereiro na Romênia, no âmbito da Otan.



A França também está envolvida em missões de reforço aéreo e terrestre na Estônia, e seus caças Rafale ajudam a proteger os céus poloneses.



Levando em consideração o contexto da guerra na Ucrânia, mas também de inflação, o presidente francês anunciou na noite de quarta-feira uma nova lei de programação militar (LPM) 2024-2030 para "ajustar os meios às ameaças".



- Ciberinvestigadores -



Em 2017, o presidente iniciou um claro aumento dos gastos com defesa após anos de contenção.



O orçamento militar aumentará em 2022 e, em 2023, receberá mais 3 bilhões, chegando a 44 bilhões de euros.



Mas o conflito na Ucrânia revelou as deficiências na máquina de defesa da França, por exemplo, em termos de munição.



Cerca de 125.000 forças de segurança foram mobilizadas em todo o país para o feriado nacional.



Os "coletes amarelos" anunciaram a intenção de se manifestarem na tarde desta quinta-feira na capital.



À noite, fogos de artifício vão encerrar a festa em muitas regiões do país, que atravessa uma onda de calor extremo e com uma parte do território em alerta de incêndio.



Entre os que desfilam pela Champs Elysées estão 14 unidades de tropas da Marinha, comemorando seu 400º aniversário. E pela primeira vez, ciberinvestigadores da gendarmaria participam do desfile.



Nesta edição também são exibidos os novos equipamentos do exército francês, como o veículo blindado de reconhecimento Jaguar, juntamente com o blindado Griffon de nova geração.



A apresentação aérea, do qual participam vários aviões europeus, apresenta pela primeira vez o drone Reaper, utilizado no Sahel para localizar e matar jihadistas.



O desfile culminou com o hino nacional francês, entoado pela cantora e atriz Candice Parise, vestida de branco com tons de vermelho e azul.



Após a parada militar, Macron dará uma entrevista na televisão onde deverá falar sobre a situação política interna, a agenda do governo - enfraquecido após as legislativas - e as medidas para conter o impacto econômico e social da guerra na população francesa.