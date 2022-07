Amazon propõe acordos para encerrar investigação da UE sobre uso de dados

A empresa americana Amazon prometeu nesta quinta-feira (14) se abster de usar dados confidenciais de comerciantes independentes em sua plataforma, buscando encerrar uma investigação da autoridade de concorrência da União Europeia sobre o uso de tais informações.



Em comunicado, a Comissão Europeia anunciou que, como parte da proposta, a Amazon "se compromete a abster-se de usar dados não públicos relacionados ou derivados das atividades de vendedores independentes".



A Amazon enfrenta há anos disputas com a UE por acusações de rivais e reguladores sobre o uso indevido dos dados armazenados pela plataforma para privilegiar seus próprios produtos e serviços. Essa investigação sobre o uso de dados por comerciantes usando a plataforma Amazon foi aberta em 2019.



De acordo com a comissão, a Amazon também tentou encerrar outra investigação da UE sobre se seu popular serviço Prime leva os compradores aos vendedores usando o serviço de atendimento da Amazon.



Muitas acusações contra a Amazon são respondidas separadamente na histórica Digital Markets Act (DMA), uma ambiciosa legislação da UE que entrará em vigor no próximo ano.



A DMA impõe uma longa lista de coisas que os gigantes da tecnologia podem ou não fazer, incluindo como lidam com dados confidenciais de concorrentes que usam suas plataformas.



A Amazon afirmou nesta quinta-feira que, embora "não concordemos com várias conclusões da Comissão Europeia (...), nos comprometemos construtivamente com a Comissão para abordar suas preocupações". Isso, disse a gigante do comércio eletrônico, "preservará nossa capacidade de atender clientes europeus e as mais de 185.000 pequenas e médias empresas europeias que vendem em nossas lojas".