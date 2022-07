Jornalista holandesa diz que foi expulsa do Curdistão iraquiano

A jornalista holandesa Frederike Geerdink afirmou nesta quarta-feira no Twitter, do aeroporto de Erbil, que está em processo de ser expulsa da região autônoma do Curdistão iraquiano.



"Estou sendo expulsa da região do Curdistão no Iraque", publicou Frederike. "Fui clocada em um carro com a polícia e me levaram para o aeroporto de Erbil, onde estou agora. Persona non grata."



Frederike cobre eventos no Curdistão para veículos holandeses e diz em seu perfil no Twitter que conhece "o interior" do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), incluído na lista de organizações terroristas da União Europeia e da Turquia. A jornalista havia sido detida por alguns dias em janeiro de 2015 na Turquia, sob a acusação de "propaganda terrorista" em favor dos rebeldes do PKK.



Frederike foi presa novamente em setembro de 2015, quando cobria os confrontos entre o Exército turco e o PKK. Segundo uma autoridade turca, ela havia entrado em uma área sem permissão.



"É realmente triste que as autoridades da região curda do Iraque tenham tanto medo de uma mulher com uma caneta", escreveu a jornalista, acrescentando que os repórteres locais estão sendo "presos como nunca antes".



Segundo um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores holandês citado pela agência de notícias holandesa ANP, o cônsul-geral em Erbil está em contato com a jornalista. "Consideramos que os jornalistas deveriam poder fazer seu trabalho em qualquer lugar do mundo, porque enfatizamos a importância da liberdade de imprensa", acrescentou.