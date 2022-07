França planeja revisar recursos e orçamento militar para 2024-2030

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou nesta quarta-feira (13) seu desejo de adaptar recursos e o orçamento dos militares franceses entre 2024 e 2030, em um contexto marcado pela ofensiva russa na Ucrânia.



"Enquanto os conflitos se intensificam, devemos reavaliar nossas ambições", declarou o líder francês durante a tradicional recepção oferecida pelo ministro das Forças Armadas na véspera do feriado nacional.



Assim, Macron encarregou o Ministério das Forças Armadas de elaborar uma nova Lei de Programação Militar (LPM).



"Nossa ambição operacional para 2030 deve ser revisada para garantir melhor nossa capacidade de fazer frente à perspectiva do possível retorno de um confronto de alta intensidade", continuou.



Este trabalho em uma nova LPM "deverá ser concluído até o final deste ano" e depois "debatido no Parlamento" no início de 2023, acrescentou o chefe de Estado.



Devido à guerra na Ucrânia, mas também à inflação, Macron havia prometido anteriormente uma "reavaliação" da LPM 2019-2025 para "ajustar os meios às ameaças".



Em 2017, o presidente deu início a um claro aumento do gasto em defensa. O orçamento das forças armadas voltará a aumentar em 2022, e o aumento será superior a 3 bilhões de euros em 2023, atingindo 44 bilhões de euros.



A atual LPM prevê novos aumentos de 3 bilhões de euros ao ano em 2024 e 2025, até alcançar um orçamento de defensa de 50 bilhões.