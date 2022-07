Indígenas e governo do Equador discutem temas críticos após protestos

O governo e indígenas do Equador iniciaram nesta quarta-feira negociações sobre um aumento dos subsídios aos combustíveis e o perdão de dívidas, dois temas críticos, após protestos indígenas terem deixado seis mortos no mês passado.



O processo de negociação, que deve durar 90 dias, faz parte do acordo que as partes assinaram há duas semanas para pôr fim aos 18 dias de manifestações, no qual o Executivo concordou em reduzir em até 8% os preços dos combustíveis.



Com o corte, o galão de diesel passou de 1,90 para 1,75 dólar, e o de gasolina comum, de 2,55 para 2,40. O movimento indígena, que exigia uma redução de até 45 centavos, propõe mais subsídios para o setor rural.



O diálogo, que acontece desde a semana passada com a mediação da Igreja Católica, é liderado pelos reitores de três universidades, informou o Ministério de Governo, cujo titular, Francisco Jiménez, chefia a delegação do Executivo.



A Confederação de Nacionalidades Indígenas (Conaie) e outras organizações pretendem que se amplie o perdão de dívidas para camponeses, que, em meio às manifestações, foi concedido àqueles que possuíam bens de US$ 3.000, como parte de indenizações do governo para aliviar o alto custo de vida, que desencadeou os protestos.



O Executivo também ordenou o aumento de um auxílio para as famílias com menos recursos e subsídios para insumos agrícolas, que custarão ao Estado mais de 700 milhões de dólares por ano, em meio à crise econômica.



No início das negociações, o presidente da Conaie e líder do protesto, Leônidas Iza, negou as acusações do presidente direitista, Guillermo Lasso, de que as manifestações foram financiadas por narcotraficantes e custaram cerca de 15 milhões de dólares. "Precisamos parar com a desqualificação", disse o líder indígena, que ratificou a vontade de manter as conversas com o Executivo.



Segundo Lasso, o movimento indígena, a frente política liderada pelo ex-governante opositor Rafael Correa (2007-2017) e o narcotráfico se uniram para "fabricar um protesto violento com fins políticos para derrubar um governo legalmente constituído". Jiménez, por sua vez, expressou "a boa-fé" do Executivo "para continuar com este processo de reconciliação" após as violentas manifestações, que deixaram seis mortos e mais de 600 feridos, entre agentes e civis.



O governo de Lasso, um ex-banqueiro conservador, estima que o país perdeu cerca de US$ 1 bilhão durante os protestos, que incluíram a paralisação de poços de petróleo e bloqueios de estradas em nível nacional.