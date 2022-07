Aeroportos italianos convocam greve para domingo

Os controladores aéreos e os trabalhadores de três companha aéreas de baixo custo convocaram uma greve na Itália para domingo (17), informaram três sindicatos nesta quarta-feira (13).



A convocação de uma greve nacional, que durará quatro horas, afeta os controladores de tráfego aéreo do grupo italiano Enav, assim como os pilotos e pessoal de voo da EasyJet, Volotea e Ryanair, segundo a Filt-Cgil, Fit-Cisl e Sindicatos Uiltrasporti.



O movimento social ganha força em plena temporada de verão na Itália.



De acordo com os sindicatos, os controladores aéreos sofrem com "uma clara incapacidade [da Enav] de se comunicar e gerenciar a equipe." Os sindicatos ameaçam novas greves se suas reivindicações não forem atendidas.



Os pilotos e comissários de bordo das companhias aéreas de baixo custo trabalham em "condições inaceitáveis", disse o Uiltrasporti. O sindicato acusou a companhia aérea britânica EasyJet de demissões injustificadas e a companhia aérea espanhola Volotea de não respeitar a legislação sobre o salário mínimo.



Durante a temporada de verão, várias companhias aéreas da Europa multiplicaram os pedidos de greve para exigir melhores condições de trabalho diante da retomada acelerada do tráfego aéreo após a pandemia.



EASYJET



Uber