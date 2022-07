Ator grego tem prisão convertida em liberdade condicional após estupro de menores

O ex-diretor do Teatro Nacional da Grécia, Dimitris Lignadis, foi condenado, nesta quarta-feira (13), em Atenas, a 12 anos de prisão convertida em liberdade condicional pelo estupro de dois menores.



Após um processo de quatro meses, Lignadis, de 57 anos, deixará o presídio de segurança máxima de Korydallos, perto de Atenas, onde estava detido há mais de um ano.



O ator deixou o cargo de diretor do Teatro Nacional de Atenas em fevereiro de 2021, após ser acusado de estupro por três homens, que eram menores de idade na época dos fatos, e também por um homem de 40 anos.



O tribunal o considerou culpado de estupro de dois menores, enfatizando que não tinha provas suficientes das outras duas supostas agressões.



Embora a acusação tenha pedido prisão em regime fechado, o tribunal reconheceu o efeito suspensivo da pena de 12 anos de prisão, impondo uma fiança de 30.000 euros e proibindo-o de deixar o país.



Lignadis deve comparecer três vezes por mês na delegacia de seu bairro, de acordo com o veredicto.



"Vergonha!", as vítimas e outros gritaram no tribunal, depois que a liberdade condicional do condenado foi anunciada.