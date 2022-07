Déficit orçamentário dos EUA cai 77% em nove meses

O déficit orçamentário americano diminuiu 77% nos primeiros nove meses do exercício de 2022 como resultado das maiores receitas fiscais e dos gastos menores relacionados com a pandemia.



O déficit diminuiu em 1,723 trilhão de dólares de outubro a junho em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando 515 bilhões de dólares, informou nesta quarta-feira (13) o departamento do Tesouro americano em um comunicado.



Os gastos federais diminuíram 18%. Em especial os do Departamento do Trabalho caíram 87% com a redução dos subsídios ao desemprego, pagos após a pandemia de covid-19, e o fim de certas ajudas que tinham sido adotadas devido à crise sanitária.



Paralelamente, a receita aumentou 26%, impulsionada por impostos maiores arrecadados de pessoas físicas e jurídicas.



O aumento da inflação, que pressionou a elevação das taxas básicas de juros do banco central (Fed), implicou em uma forte alta dos preços dos empréstimos e os custos dos juros sobre a dívida pública subiram 24%.



Segundo os dados, também publicados na quarta-feira pelo Departamento do Trabalho, o índice de preços ao consumo (CPI) em 12 meses escalou em junho, atingindo 9,1%, seu nível mais alto desde novembro de 1981.