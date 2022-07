Agência espacial europeia interrompe cooperação com Rússia na missão ExoMars

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) anunciou que está interrompendo definitivamente sua cooperação com a Rússia na missão ExoMars, que havia sido suspensa há vários meses, depois da invasão da Ucrânia, o que provocou indignação na agência espacial russa.



Na noite de terça-feira (12), o diretor da ESA, Josef Aschbacher, anunciou em um tweet que foi encarregado por seu conselho "a encerrar oficialmente" a cooperação com a agência russa Roscosmos na missão ExoMars.



"As circunstâncias que levaram à suspensão desta cooperação - a guerra na Ucrânia e as sanções provocadas pela mesma - seguem prevalecendo", afirmou. Questionada pela AFP, a ESA não comentou nada sobre o anúncio.



Em 17 de março, a agência espacial que reúne 22 países europeus havia anunciado a suspensão da missão que planejava o lançamento, no segundo semestre de 2022, de um rover (veículo de exploração espacial) da ESA com destino a Marte, por meio de um lançador e de um módulo de pouso russos.



Ao denunciar o que classificou de "sabotagem", o chefe da Roscosmos, Dmitry Rogozin, pediu à tripulação russa da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) que "deixasse de trabalhar" com o braço robótico da ESA dedicado ao segmento russo da estação orbital, que acaba de ser instalado.



"Josef Aschbacher [...] está disposto a responder sobre a sabotagem de uma missão marciana conjunta?", afirmou Rogozin no Telegram. "Da minha parte, ordeno à nossa tripulação na ISS interromper os trabalhos com o manipulador europeu ERA", acrescentou.



Lançado em julho de 2021, após muitos atrasos, o braço telescópico robotizado ERA (European Robotic Arm) foi instalado há alguns meses na parte externa do módulo da estação.



Com 11 metros de comprimento, o equipamento facilita a realização de tarefas de manutenção e de instalação de equipamentos, especialmente no setor russo.