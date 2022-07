Rússia e Ucrânia voltarão a tratar de exportações de grãos na Turquia na próxima semana (governo turco)

Rússia e Ucrânia realizaram avanços suficientes para solucionar sua disputa sobre o bloqueio das exportações de grãos de portos ucranianos e também para estabelecer novas conversas sobre esse assunto "na próxima semana", anunciou o ministro da Defesa turco nesta quarta-feira (13).



"Ficou estabelecido que as delegações de Rússia e Ucrânia se reúnam novamente na Turquia na próxima semana", declarou em um comunicado Hulusi Akar, após uma primeira sessão sobre o tema nesta quarta-feira em Istambul, da qual participaram as duas delegações junto de representantes turcos e das Nações Unidas.



Akar destacou que as delegações compostas por especialistas da Defesa dos dois países beligerantes concordaram na necessidade de estabelecimento de "controles comuns" nos portos e nos meios para "garantir a segurança das vias de transferência" de mercadorias no Mar Negro.



Segundo o ministro, um acordo final sobre o desbloqueio de 20 a 25 milhões de toneladas de cereais atualmente bloqueadas nos portos ucranianos poderia ser anunciado na próxima semana.